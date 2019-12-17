الاحتلال يهدم منشآت في بيت لحم والخليــل والعـراقيــب للمـــرة الـ 169

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحم عشرات المستوطنين باحات الحرم القدسي، وهدمت قوات الاحتلال منزلاً في جنوب بيت لحم، وبركساً وجرفت أرضية منشأة جنوبي دورا في الخليل، كما هدمت قرية العراقيب في النقب للمرة ال169، وشنت حملة اعتقالات بالضفة الغربية طالت 22 فلسطينياً، كما أقامت حواجز أسمنتية؛ لعرقلة وصول الطلاب إلى مدرسة قرب مستوطنة في نابلس، ونفذت توغلاً محدوداً شمال شرقي غزة.

فقد دنس عشرات المستوطنين، أمس الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية من قوات الاحتلال الخاصة. وتجول 45 مستوطناً و30 طالباً يهودياً و15 موظفاً من حكومة الاحتلال في باحات المسجد الأقصى، وسط استماعهم لشروح عن «الهيكل» المزعوم.

وهدمت قوات الاحتلال، أمس ، منزلاً في منطقة «خربة عليا» في بلدة الخضر، جنوبي بيت لحم؛ بحجة البناء دون ترخيص ،رغم ان الاسرة تقيم في المنزل ولديها أوراق «طابو»؛ (كوشان تركي) بملكية الأرض المقام عليها المنزل.

كما هدمت قوات الاحتلال، بركساً وجرفت أرضية منشأة صيانة مركبات في قرية دير رازح جنوبي دورا في الخليل، وأشار باسل رفيق ادعيس صاحب المنشأة إلى تهديده من قبل قوات الاحتلال بعدم إعادة وضع بركس أو العمل في أرضه مرة أخرى.

Advertisements

ووضعت قوات الاحتلال، أمس، عدة مكعبات أسمنتية، على أطراف سور مدرسة بنات اللبن الشرقية الثانوية، الواقعة على شارع نابلس رام الله الرئيسي. وأفادت مصادر محلية ، بأن جيش الاحتلال يتعمد استفزاز الطلبة بشكل شبه يومي، وإعاقة وصولهم إلى مدارسهم، ويمنعهم في كثير من الأحيان من السير على الشارع الرئيسي؛ بذريعة مضايقتهم لمركبات المستوطنين المارة.

إلى جانب ذلك هدمت السلطات «الإسرائيلية»، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب وشردت أهلها للمرة ال169 على التوالي. وتواصل السلطات «الإسرائيلية» ملاحقة أهالي العراقيب وهدم القرية؛ لدفع السكان على الهجرة القسرية، فيما صعدت من الاعتقالات للمواطنين، وإبعادهم عن منازلهم. ويصر أهالي العراقيب على البقاء في قريتهم، وإعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات تهجيرهم من قريتهم.من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال، فجر أمس الاثنين، حملة اعتقالات في مدن الضفة طالت أكثر من 22 فلسطينياً.وأوضح «نادي الأسير»، أن ثمانية فلسطينيين جرى اعتقالهم من مخيم العروب وبلدتي بيت كاحل وإذنا قضاء الخليل، بينهم فتية؛ ومن عدة أنحاء في محافظة طولكرم اعتقل الاحتلال ثمانية فلسطينيين؛ فيما جرى اعتقال ثلاثة آخرين من بلدتي تل وتلفيت بمحافظة نابلس.

كذلك قامت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» باعتقال فلسطينيين من بلدة العيزرية قضاء القدس؛ وهما: حكم مجاهد أبو رومي، وسياف نضال أبو رومي، ومن محافظة رام الله والبيرة محمد علي المحسيري. كما اعتقل الشاب محمود جهاد حثناوي من مدينة جنين، أثناء توجهه إلى مدينة رام الله، على حاجز عسكري مفاجئ.

في أثناء ذلك، توغلت عدة آليات عسكرية «إسرائيلية»، صباح أمس، لمسافة محدودة شمال شرق قطاع غزة. وقال شهود عيان: إن اربع جرافات عسكرية توغلت لعشرات الأمتار قرب السياج الفاصل انطلاقاً من موقع زكيم العسكري، وشرعت بأعمال تسوية وتجريف في الأراضي. وحسب الشهود فإن التوغل جرى بمساندة من طائرات الاستطلاع. (وكالات)