السيسي: أجهزة مخابرات تستخدم شبكات التواصل لإيذاء الدول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، «لا تزال أداة للترويج للإرهاب سواء بالتحريض أو تجنيد المتطرفين»، مؤكداً أن هذه الشبكات تستخدم من قبل العناصر الإرهابية في العالم من أجل الترويج لهذا الفكر، وتحويل حياة بعض الدول لخراب ودمار. كما أعلن أن الحكومة المصرية ستنتقل بالكامل من العاصمة القديمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، منتصف العام المقبل.

وخلال مشاركته صباح أمس، في جلسة خاصة عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ضمن أعمال اليوم الثالث من «منتدى شباب العالم» المنعقد في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، قال الرئيس المصري: «أنا كمسؤول أعرف أن هذا الأمر (استخدام مواقع التواصل في الإرهاب) يتم استغلاله من قبل أجهزة مخابرات ودول لمعاقبة من يخرج عن الصف».

في غضون ذلك، استقبل السيسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، الذي أكد له دعم مصر في مهامه، والتطلع لتعميق التعاون مع الوكالة خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن القدرة النووية الحقيقية لأي دولة هي الاستقرار والأمن والتنمية.

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وأشار السيسي إلى حرص مصر على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من خبراتها في مجال تطوير البنية التحتية النووية، وهو ما انعكس في الزيارة الناجحة لبعثة الوكالة التي استقبلتها مصر مؤخراً، لمراجعة البنية التحتية النووية في مصر اتصالًا بمشروع محطة الضبعة، الهادف لتوليد الكهرباء لسد احتياجات البلاد التنموية، بما يتسق مع تعهدات مصر الدولية، حيث أكدت الزيارة تنفيذ مصر لأعلى المعايير في مجال الأمن والأمان النووي.

وأشاد جروسي بالدور المصري الفاعل في الساحتين الإقليمية والدولية في مجال منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على حد سواء، وكذلك في إطار عملية صنع القرار بالوكالة الدولية للطاقة الذرية كإحدى الدول المؤسسة لها، معرباً عن اهتمامه بتعظيم التشاور والتنسيق مع مصر للترويج لجهود وأنشطة الوكالة في إفريقيا، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.

واستعرض مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية آخر التطورات الخاصة بعمل الوكالة وسبل تعزيز التعاون مع مصر، لدعم القدرات الفنية المصرية في المجالات ذات الصلة، خاصة في ضوء الطموح المصري في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مشيداً بالإنجازات التي تحققت مؤخراً في قطاع الطاقة بمصر تحت قيادة السيسي؛ الأمر الذي من شأنه أن يرتقي بها إلى مستويات وآفاق أرحب في مسيرة التنمية.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس السيسي إنه اعتباراً من منتصف العام المقبل ستنتقل الحكومة المصرية بالكامل من العاصمة القديمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح في المنتدى «أن هذا الانتقال سيشمل انتقالاً بأنظمة تكنولوجية حديثة لتقليل الخطأ البشري، وتوفير الوقت». وشدد السيسي على الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة في تقليل الخطأ البشري وانعدام الفساد.