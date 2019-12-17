600 عنـوان متنوعة فـي المكتبـة المتنقلـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك «المكتبة المتنقلة»، إحدى مبادرات «ثقافة بلا حدود»، في مهرجان «ضواحي» الثامن، بباقة متنوعة من الكتب التي تهم مختلف أفراد العائلة؛ حيث سيتسنّى للجمهور الاستمتاع ب600 عنوان مختلف من مجموعة متنوعة ومختلفة في حقول الأدب والثقافة والاجتماع والسياسة، إلى جانب كتب الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى ما تقدمه المكتبة من عناوين المؤلفات الموجهة للأطفال.

وقالت مريم الحمادي، مدير «ثقافة بلا حدود»: «نؤمن بأن الكتاب هو المنطلق الأساسي لنهضة الشعوب، لهذا ارتأينا المشاركة في هذا المهرجان الذي يجمع حوله أفراد المجتمع المحلي، لنكون شركاء في تعزيز أسس القراءة لدى الجميع، ونشر هذه الثقافة التي نسعى لغرس قيمها ومبادئها».

وتابعت الحمادي: «تضم المكتبة تنوعاً كبيراً في العناوين التي تقدمها، فهي تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق، فقد خصصنا طيفاً واسعاً من المعارف، ليتسنّى للجميع أن يستفيدوا مما تقدمه، ويثروا خبراتهم ومعارفهم».

وتهدف المكتبة إلى تحفيز المجتمع على القراءة، وتتميز بتصميم إبداعيّ جذاب، وتحتوي على باقة من العناوين، تم اختيارها بدقة من بين الكتب ذات الجودة العالية والأكثر مبيعاً، و يتم تحديثها بصورة متواصلة.