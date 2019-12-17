الديمقراطيون يطالبون باستدعاء بولتون في محاكمة ترامب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب الديمقراطيون، أمس الأول، الأحد، بشهادة كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفاني، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، في محاكمة الرئيس دونالد ترامب المرتقبة، مؤكدين أن سوء سلوك الأخير يرقى إلى مصاف «جريمة قيد التنفيذ» تهدد الديمقراطية في البلاد.

واقترح تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، في رسالة بعثها إلى زعيم الأغلبية الجمهورية بالمجلس، ميتش ماكونيل، استدعاء مولفاني وبولتون للشهادة في المحاكمة المتوقعة الشهر المقبل مع مسؤولين آخرين، بشأن الاتهامات الموجهة إلى ترامب وبينها انتهاكه للدستور، وتعريضه الأمن القومي للخطر، وعرقلته تحقيقات للكونجرس، بشأن ضغوطه على أوكرانيا لتشويه سمعة منافسه المحتمل في الانتخابات الديمقراطي جو بايدن.

وقال شومر، إن الشهود الذين اقترحهم كان لديهم «علم مباشر بقرارات الإدارة» التي تتعلق بالاتهامات الموجهة إلى ترامب. وأوضح أن المحاكمة قد تبدأ في وقت قريب مثل السابع من يناير/كانون الثاني بعد أداء جون روبرتس، الذي سيترأسها، اليمين رئيساً للمحكمة العليا.

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من جهة أخرى، قال متحدث باسم ماكونيل، إن «ماكونيل أوضح أنه يعتزم الاجتماع قريباً مع شومر لبحث الخطوط العريضة لمحاكمة». وقال إنه أثار احتمال إجراء محاكمة قصيرة دون استدعاء أي شهود.

واعتبر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جيري نادلر، أن سوء سلوك ترامب يرقى إلى مصاف «جريمة قيد التنفيذ» تهدد الديمقراطية في البلاد. وتساءل نادلر: «هل لدينا ديمقراطية دستورية، أم لدينا نظام ملكي يكون فيه الرئيس خارج المحاسبة؟»، مؤكداً أن هذا هو جوهر الموضوع. وأعرب عن استيائه إزاء إعلان جمهوريين في مجلس الشيوخ مسبقاً أنهم حسموا قرارهم بتبرئة الرئيس من دون سماع الأدلة أو الشهادات. وقال، إن هذه المواقف تناقض القسَم الذي يلزم الكونجرس ب«عدم التحيّز» في محاكمة الرئيس.

وتابع نادلر، أن «هذا الرئيس تآمر وسعى لاستدراج تدخّل خارجي في انتخابات العام 2016»، في إشارة إلى تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية. وأضاف: «لا يمكن أن نسمح لهذا الأمر أن يستمر»، مضيفاً أن التهاون مع هذا السلوك يشكل «تخريباً للنظام الدستوري».

ويتهم الديمقراطيون ترامب بتعريض الدستور والأمن القومي للخطر، وتقويض نزاهة الانتخابات التي تجرى في 2020 بطلبه من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي جرى في يوليو/تموز الماضي التحقيق مع بايدن. وينفي ترامب ارتكاب مخالفات، وندد بالتحقيق بوصفه «خدعة». (أ.ف.ب، رويترز)