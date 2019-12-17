محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإمارات وأستراليا نموذجان للتسامح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال لقائمها أمس، كل على حدة، الجنرال ديفيد هيرلي، حاكم عام أستراليا، أن العلاقات الإماراتية - الأسترالية قوية ومتنامية وأن البلدين يمثلان نموذجين للتعايش والتسامح، ويجسدان القيم الحضارية نفسها الداعية إلى السلام والعيش المشترك، وهو ما يسهم في تعميق علاقاتهما ودفعها إلى الأمام باستمرار. وبحث سموهما وحاكم عام أستراليا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا والملفات محل الاهتمام المشترك للبلدين.

من جهة أخرى، أدى قاضيان في محاكم مركز دبي المالي العالمي أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليمين القانونية، ووجّه سموه القاضيين بضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع دون محاباة أو مجاملة لتعكس محاكم مركز دبي المالي العالمي مصداقية المركز وتعزز ثقة الشركات العالمية والمستثمرين بقوانين بلادنا التي يتساوى تحت مظلتها الجميع دون النظر إلى اللون أو العرق أو الجنسية.

من جهته استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفد رؤساء وأعضاء عدد من البرلمانات الإقليمية والدولية وأعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام من مختلف أنحاء العالم الذي يزور دولة الإمارات للمشاركة في احتفال المجلس الوطني الاتحادي بختام فعاليات «عام التسامح»، وأكد سموه أن التسامح قيمة متجذرة عبر تاريخ الإمارات وفي ثقافتها منذ القدم وقال: «سنمضي قدماً في حمل رسالة التسامح والعمل من أجله على الساحتين الإقليمية والدولية».

وأشار سموه إلى أن البرلمانات لها دور مهم وأساسي في بناء جسور التعايش والتفاهم بين الشعوب، لأنها تعبر عن نبض هذه الشعوب ورغبتها في التنمية والسلام والاستقرار.

على صعيد آخر استقبل سموه، ديميتريس سيلوريس رئيس البرلمان القبرصي، والمشاركين في مبادرة «رحلة الاتحاد 2019» التي تنظمها جمعية البيت متوحد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.