رئيس الصين يجدد الدعم لزعيمة هونج كونج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أمس الاثنين، «دعمه غير المحدود» لرئيسة هونج كونج كاري لام، مشيداً بشجاعتها في تعاملها مع أزمة المستعمرة البريطانية السابقة، وذلك خلال اجتماع بينهما في بكين، هو الثالث خلال العام الجاري الذي تشهد فيه هونج كونج احتجاجات منذ ستة أشهر مناهضة الحكومة.

وقال شي في اللقاء، إن لام «كانت شجاعة للغاية» في محاولتها لإصلاح المشاكل الاجتماعية بهونج كونج خلال «أصعب وأكثر فترة تعقيداً» منذ تسليم هونج كونج للصين في عام 1997.وأكد شي التزام بكين بمبدأ «دولة واحدة ونظامان»، الذي يهدف لضمان الحكم الذاتي لهونج كونج حتى عام 2047. وحذر من التدخل الأجنبي في شؤون المدينة.وأشاد الرئيس الصيني بجهود حكومة هونج كونج لتعزيز اقتصاد المدينة المتداعي عبر حزم إنقاذ وحوافز مالية.

وأعرب شي عن دعمه لشرطة هونج كونج، التي تراجعت شعبيتها نتيجة اتهامات واسعة النطاق بعنف الشرطة ضد المتظاهرين. ويعد هذا أول لقاء بين شي ولام، منذ أن فاز مرشحون مؤيدون للديمقراطية في الانتخابات المحلية في هونج كونج الشهر الماضي، فيما تعد ضربة لإدارة لام المؤيدة لبكين.

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وخلال زيارتها لبكين، لجأت لام لموقع «فيسبوك» لتكرر التزامها برأب الصدع في المدينة من خلال الحوار، على الرغم من أن إدارتها تعرضت لانتقادات، بسبب عقدها جلسة حوار مجتمعي واحدة فقط في ستة أشهر خلال الاضطرابات العامة.

وقالت لام: «مصداقية حوارنا مع الجمهور لم تتغير»، مضيفة «يواصل فريق الإدارة الاستعداد بنشاط للحوار المجتمعي المقبل، ويواصل الترويج لأشكال مختلفة من الحوار للاستماع إلى صوت الشعب».

ووقعت احتجاجات أمس الأول في مراكز التسوق في هونج كونج، وهي منطقة إدارية خاصة في الصين، وأدت المناوشات التي اندلعت بين الشرطة والمتظاهرين في وقت متأخر من الليل إلى إصابة صحفيين اثنين على الأقل بجروح، بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.

(د ب أ)