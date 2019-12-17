افتتاح 8 فنادق جديدة في دبي خلال 45 يوماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

شهد القطاع الفندقي في دبي إضافة 8 فنادق جديدة تضم نحو 2343 غرفة وجناحاً فندقياً خلال فترة لم تتجاوز ال 45 يوماً، وفقاً لرصد أجرته ”الخليج 365” في سوق الضيافة .وافتتحت «نخيل»، «فندق أفاني ابن بطوطة دبي» المكون من 18 طابقاً، هو الثاني من نوعه في «ابن بطوطة مول»، ويضم 360 غرفة، بما في ذلك 15 جناحاً.

كما شهدت دبي افتتاح فندق «باراماونت دبي» في الخليج التجاري؛ حيث يضم الفندق نحو 823 غرفة وجناحاً، ومن المتوقع أن يفتتح رسمياً في ينايرالمقبل.

وافتتحت سلسلة فنادق وقصور ومنتجعات سفاري تاج، فندقها الثاني «تاج أبراج بحيرات جميرا»، ويضم الفندق 200 غرفة وجناح، تمتاز بإطلالات على نادي الإمارات للجولف، ومرسى دبي مارينا والخليج العربي. وافتتحت مجموعة فنادق «راديسون» في نوفمبر، فندق «دبي كانال فيو» ويضم 206 غرف. كما تم افتتاح فندق «أنداز دبي النخلة»، الأول للعلامة في دبي، والثاني في الإمارات، ويمتد على الشاطئ بالقرب من «نخيل مول» الجديد، ويتألف من برجين بارتفاع 15 طابقاً. ويضم 217 غرفة و116 مسكناً.

وافتتح فندق «حياة بليس دبي جميرا» أبوابه رسمياً لاستقبال الضيوف، وهو الفندق الرابع لمجموعة حياة لينضم إلى الفنادق الأخرى قيد التشغيل في الإمارات ضمن علامة «بليس»، ويضم 204 غرف وأجنحة، من بينها 12 جناحاً.

وأعلن فندق «نوفوتيل بر دبي» عن افتتاح أبوابه، ليشكل أول فندق 4 نجوم من الفئة المتوسطة في «مدينة دبي الطبية»، ويضم 219 غرفةً وجناحاً، بالمقابل، افتتحت مجموعة «الوليد الاستثمارية» فندق «ليمون تري دبي» في شارع الوصل بمنطقة جميرا، ويضم 114 غرفة وجناحاً.