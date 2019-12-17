«الدستوري» يعلن فوز تبون برئاسة الجزائر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المجلس الدستوري الجزائري، أمس الاثنين، رسمياً فوز عبد المجيد تبون، بانتخابات الرئاسة الجزائرية. وأقر المجلس الدستوري بالبلاد، نتائج انتخابات الرئاسة وفوز عبد المجيد تبون برئاسة البلاد تمهيداً لإدلاء الأخير للقسم.

وأعلن المجلس أنه «يرسم نتائج الانتخابات الرئاسية ويعلن عبد المجيد تبون رئيساً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بنسبة أصوات بلغت 58.13 في المئة».

ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس الجديد الفائز في الانتخابات التي جرت يوم الخميس 12 ديسمبر، اليمين الدستورية قبل نهاية الأسبوع الجاري. وتنص المادة 89 من الدستور على أن «رئيس الجمهورية يؤدي اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه‮،‬ ويباشر مهمته فور أدائه اليمين‮».‬

من جانب آخر، استأنف القضاء الجزائري، التحقيق في ملفات فساد تخص مسؤولين في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد ساعات من طيّ ملف انتخابات الرئاسة التي فاز فيها رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون. وشهدت المحكمة العليا ومحكمة سيدي محمد بالعاصمة الأحد والاثنين، مثول عدد من كبار المسؤولين وأقربائهم خلال فترة حكم «بوتفليقة» للتحقيق معهم في قضايا فساد.

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ومثُل أمام محكمة سيدي محمد، 3 من أبناء مدير الأمن الوطني الأسبق الجنرال عبد الغني هامل (المسجون منذ أشهر في قضايا فساد)، إلى جانب محمد جميعي الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني (حزب بوتفليقة) للتحقيق معهم في قضايا فساد علماً أنه مسجون منذ أشهر.

وبالتزامن مع ذلك مثُل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا وزير الرياضة السابق محمد حطاب، وكذا نجل جمال ولد عباس وزير التضامن الأسبق، والأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني، وخلادي بوشناق الأمين العام السابق لوزارة التضامن.

وحسب التلفزيون الرسمي، فإن القضاء يحقق مع هؤلاء بتهم «تبديد المال العام» و«منح امتيازات غير مستحقة» و«سوء استغلال الوظيفة». والأحد، مثُل محافظ وهران السابق مولود شريفي أمام المحكمة العليا وفق المصدر ذاته للتحقيق معه في قضايا فساد، فيما مثُل وزير النقل الأسبق عمار تو، أمام نفس الجهة القضائية لتوقيع محضر حضور بعد وضعه قبل أشهر تحت الرقابة القضائية في تهم فساد.

(وكالات)