«اتفاق التجارة» يدفع الأسهم العالمية لارتفاعات قياسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاهلت مؤشرات الأسهم العالمية خلافات السياسة، واستفادت من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين لتواصل تحقيق المستويات القياسية الجديدة، وفي ظل ذلك بلغت الأسواق الأوروبية والأمريكية ذرى تاريخية جديدة، في حين خالفت المؤشرات اليابان وهونج كونج، متأثرة ببيانات ضعيفة وعمليات جني أرباح، بينما صعدت مؤشرات شنجهاي مستفيدة من بيانات صينية قوية لقطاعي التصنيع والتجزئة.

في بورصة نيويورك، واصلت مؤشرات «وول ستريت» قفزاتها محققة أرقاماً قياسية جديدة، فارتفع مؤشر «إس آند بي»، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، أمس الاثنين، لليوم الرابع على التوالي، بدعم من الصفقة التجارية للمرحلة الأولى بين الصين والولايات المتحدة، التي تمهد الطريق صعودياً للأسهم؛ لإنهاء العام بشكل لافت، كما ارتفع متوسط ​​السوق بنسبة 0.7٪، وسجل مؤشر ناسداك المركب أيضاً رقماً قياسياً جديداً؛ حيث كسب 0.95٪، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 200 نقطة أو 0.75 ٪، بعد أن حدت خسائر سهم «بوينج» من مكاسب المؤشر، غير أن سهم جولدمان ساكس دفع المؤشر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق؛ بارتفاعه 2.1٪، وكان قطاع التكنولوجيا الأفضل أداءً في مؤشر «إس آند بي»؛ حيث ارتفع 1٪ تقريباً بعد أن ارتفعت قيمة (Micron Technology) ب3.2%، و«أبل» 1.5%.

وفي القارة العجوز، سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها على الإطلاق، أمس الاثنين؛ حيث تواصل الزخم الناتج عن إبرام اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين بعد موجة صعود أوقدت شرارتها الانتخابات البريطانية الأسبوع الماضي.

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ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 1.2% ليصل إلى 416.5 نقطة، بعد أن وصل إلى مستوى قياسي عند 416.83 نقطة.

وصعد المؤشر البريطاني بنسبة 2.3% مسجلاً 7507.4 نقطة، كما زاد المؤشر الألماني «داكس» بنحو 0.95% إلى 13361.3 نقطة، وشهد المؤشر الفرنسي «كاك» زيادة بنحو 1.2% ليسجل 5972.3 نقطة.

وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية، أمس الاثنين، منخفضة من أعلى مستوى في عام، الذي سجلته في الجلسة السابقة مع بيع المستثمرين لجني الأرباح عقب موجة مكاسب؛ بفضل اتفاق تجارة مبدئي بين الولايات المتحدة والصين.

ونزل المؤشر نيكاي القياسي 0.29% إلى 23952.35 نقطة، وقاد قطاعا الصناعة والمواد الخسائر. ومنذ بداية العام، زاد المؤشر 20.03%، ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.18% إلى 1736.87 نقطة. (وكالات)