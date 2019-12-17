الإمارات تدعو إلى تأسيس قاعدة مشتركة لمكافحة الفساد عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء وعبد الرحمن سعيد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أمس، انطلاق أعمال المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تستمر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) حتى ال 20 من ديسمبر الجاري.

حضر المؤتمر صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وعدد من المسؤولين من داخل الدولة وخارجها.

يستقطب الحدث - الذي ينظمه ديوان المحاسبة - نحو 3 آلاف مشارك من 185 دولة، ويعد أكبر تجمع دولي يعنى بمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.

ويعد هذا المؤتمر أحد التجمعات الدولية المهمة التي ستمنح الفرصة للدول الأعضاء الموقعة على هذه الاتفاقية من أجل تعزيز التعاون لتحقيق أهدافها الواردة في الفصول الأربعة لهذه الاتفاقية.

ويشهد المؤتمر الإعلان عن مبادرتين من دولة الإمارات، الأولى تعنى بتأسيس قاعدة عمل مشتركة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد في العالم، وهو ما من شأنه أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في آليات مكافحة الفساد على مستوى العالم، فيما تتمثل المبادرة الثانية في تفعيل دور الشباب في مكافحة الفساد بالعالم.

Advertisements

وأكد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر- والتي نقلها يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - أن هذا الاجتماع يأتي انعقاده في وقت حرج يتطلب توحيد جميع الجهود من أجل التصدي للفساد، فمكافحته هي الأساس من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات، مشيراً إلى أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في الاجتماع وكذلك الشباب، لافتاً إلى أن مكافحة الفساد تتطلب تضافر جهود الجميع.

من جانبه، رحب الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة بالوفود المشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقال: إن حكومة دولة الإمارات حرصت من خلال استضافة هذا المؤتمر في أبوظبي على تجسيد مشاركتها المجتمع الدولي جهوده الحثيثة في التصدي للفساد، ومنع انتشاره والتعاون مع الأسرة الدولية في كل ما من شأنه مكافحة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، وملاحقة أفعال الفساد، وإنفاذ القانون بحق مرتكبي الفساد.

وأضاف: «كان من مظاهر هذا الحرص أيضاً مبادرة القيادة السياسية لدولة الإمارات إلى التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2005، والمصادقة عليها في عام 2006، وذلك إيماناً منها بأهمية التصدي للفساد، وتحصين مقدرات شعبها، وبما يضمن وينهض بمسيرتها وتقدمها وازدهارها». وأشار إلى أن قضية الفساد المالي تعد واحدة من أهم التحديات التي تواجه دول العالم كافة بسبب ما تتعرض له أموال الدول من تسريب بشكل غير قانوني، بما ينعكس سلباً على مستوى الخدمات المقدمة للشعب، ويؤثر في قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها.

وتابع: «لقد قدرت نسبة الفساد بما يزيد على 80 مليار دولار من الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي يشير إلى أنه أصبح جلياً للعالم أن ظاهرة الفساد قد تجاوزت مفهوم الظاهرة، لتصبح جريمة دولية عابرة للحدود تسهم في زعزعة الاستقرار والسلم، وتدمر البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتجهض مشاريع التنمية، وتدمر الثقة بالحكومات، وتغذي الإرهاب، وهو الأمر الذي يدعو إلى النظر في هذه الجريمة بمزيد من القلق والاهتمام والتعاون».وأضاف: «على الرغم من تعدد الصكوك والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، فإن اتفاقية الأمم المتحدة قد استطاعت بشمولها أن تتوج المبادرات السابقة، وأن تضع إطاراً استراتيجياً ودولياً يمكن من خلاله السعي إلى دعم التدابير الرامية للوقاية من الفساد».وأكد أن الدورة الثامنة لهذا المؤتمر اكتسبت أهمية خاصة لما تضمنته من مبادرات جديدة تمثلت أولاً في الاستعداد لأول دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ستعقد في نيويورك عام 2021، وثانياً المبادرة الدولية التي أطلقها ديوان المحاسبة خلال اليومين الماضيين للجمع بين الأجهزة الرقابية والأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد كخطوة أولى لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين منظمة الأنتوساي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

عقب ذلك جرى انتخاب الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيساً للمؤتمر في دورته الثامنة، تلا ذلك عدد من الإجراءات التنظيمية، ثم كلمات رؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر العالمي.

استرداد الموجودات المسروقة

أكد جون براندلينو مدير قسم شؤون المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات خلال مؤتمر صحفي تم عقده على هامش المؤتمر رداً على سؤال ”الخليج 365” حول أهم التحديات التي تواجه الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن استرداد الموجودات المسروقة من أكثر التحديات التي تواجه جميع الأطراف على مدى ثماني دورات متعاقبة.وقال إن المؤتمر شهد مشاركة نحو 1600 مندوب من 150 جولة مسجلين بذلك رقماً قياسياً.

وأكد الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة أن دولة الإمارات تعمل بالمشاركة مع بقية دول العالم على مناهضة الفساد وتجفيف منابعه من خلال سن القوانين والنظر في مدى استكمال التشريعات في كل دولة.