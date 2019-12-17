شكرا لقرائتكم خبر عن «سبيل الأصالة»..قيم البادية العراقية لا تندثر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أجواء البادية العربية وقيمها الثقافية والأخلاقية هي نموذج حي للتراث الصحراوي، الذي تخلده في الذاكرة عشرات بل مئات الحكايات والأمثال والمواقف، التي تكتسي بعداً خاصاً عند سكان تلك المنطقة، وفي العرض العراقي «سبيل الأصالة» والذي قدمته فرقة جلجامش العراقية مساء أمس الأول في إطار مشاركتها في الدورة الخامسة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، تم إحياء تلك الحكايات والقيم، وتجسيدها أمام الجمهور الكبير.

العرض من تأليف معد هاشم وإخراج عبد الرضا جاسم، قدم قصة تعكس تقاليد وعادات البادية العراقية، وتكرس قيم الوفاء والشهامة والتضحية والفروسية، من خلال حكاية أسرة نجت من معركة قضت على الأخضر واليابس في قريتهم، فقرر الابن أن يفر مع والده العجوز وأخته بحثاً عن مكان آمن، وقطعوا في مسيرهم ذاك مسافة طويلة، لكنهم قبل أن يكملوا رحلتهم ويصلوا وسط الصحراء يفاجؤون باحتضار الأب، وقبل أن يموت بقليل، يوصي ابنه بأن يبحث هو وأخته عن قبيلة في الصحراء عُرفت بالشجاعة وكرم الأخلاق، وأن يتزوج من إحدى بنات أو أخوات زعيمها، لتنجب له الولد الصالح الذي يعينه ويدافع عنه وعن أسرته.

يأخذ الابن اسم القبيلة من والده، ثم يذهب مع أخته، بعد أن يدفنا أباهم ليبحثا عنها، وبعد رحلة شاقة يصلان إلى تلك القبيلة، لكن المفاجأة الأخرى التي تواجه الرجل هي أنه لم يجد عند زعيم القبيلة الذي رحب به، إلا أخته المختلة العقل.

رغم ذلك أصر الرجل على أن يتزوجها احتراماً لوصية والده، ولكنه طلب من أخيها أن يعيشا في مكان منعزل عنهم وغير بعيد من مضاربهم، وافق الزعيم وتم الزواج وانتقل الرجل وزوجته إلى المكان الذي اختاره ليعيشا فيه.

تمر السنوات وتنجب الزوجة الابن الذي انتظره الرجل وتموت بعد ذلك، وتتضاعف التراجيديا، حين يُختطف الرجل كذلك من طرف قبيلة أخرى، ويتم احتجازه في مكان عندها وتشدد الحراسة عليه ودون أن يعلم به أحد حتى أخته وصهره.

ينشأ الابن الذي يسمى «ذيب» بين خاله وعمته، ويربيانه قائلين له إن والده متوفى، لأنهما أرادا ألا يخبراه بحقيقة ما تعرض له إلا بعد أن يكبر ويشتد عوده، فيشب على ذلك الاعتقاد، ويصبح فارساً قوياً، وتنشأ بينه وبين ابنة خاله قصة حب كبيرة، لكن لحظة الحقيقة تأتي حين يطلب يدها للزواج، ليكشف له خاله ما وقع لوالده، ويطالبه بتحريره من الأسر قبل أن يتزوج من ابنته.

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يُصدم «ذيب» من الحقيقة الموجعة، ولكنه سرعان ما يلملم أحزانه، ويقرر أن يذهب دون أن يخبر أحداً ليبحث عن خاطفي والده، وليحرره، وفعلاً ينجح في الوصول إليهم، ليجد أن والده قد استطاع كسب تعاطف السجان الذي يشرف عليه، والذي يربطه إلى جذع نخلة في الصحراء.

يتعاون الثلاثة فيهربون وفي الطريق تلحقهم العصابة التي اختطفت والد ذيب، لكنهم ينجحون في قهرها والتخلص منها، ليواصلوا مسيرهم نحو قبيلتهم، ويبلغوها ليكتمل الفرح، ويحصل الزواج كنهاية تقليدية سعيدة للحكاية.

مخرج العرض قرر منذ البداية أن يكسر الهوة الواسعة التي يمكن أن يشعر بها المتلقي من جراء اتساع المساحة المخصصة للعرض، فقام بتقريب الخيام التي تدور بينها الأحداث من منصة المتفرجين، ثم كسر مرة أخرى تلك التناظرية والتوازن الذي يميز المسرح التقليدي، بحيث بات فضاء الحركة المسرحية عنده مفتوحاً على مدى متسع، إضافة لذلك استخدم الإضاءة منذ البداية بحيث تشمل مقدمة الفضاء المسرحي حيث تدور الأحداث، ونهايته حيث الكثبان الرملية التي تحده من بعيد.

خلق كل ذلك أجواء سمحت باندماج الجمهور في العرض، والانتباه إلى تفاصيل الحكاية، والتفاعل مع أحداثها، غير أن ما يُعاب على العرض رغم جودة إخراجه هو عدم قدرة بعض الممثلين على التعبير عن الحالة الدرامية التي يوجدون فيها أثناء المسرحية، فمشهد ذيب حين يعلم أن أباه حي وأنه مختطف، لم يأخذ حقه من الأداء والتجسيد الذي يليق بدرامية الحدث، إضافة لمشهد فراقه لأهله وحبيبته بحثاً عن والده، كل ذلك بدا باهتاً ومتسرعاً، ولم يعطه الممثلون العمق اللازم له.

اعتمد المخرج كذلك منذ البداية على الصوت الطبيعي دون استعمال تقنية البلاي باك، والتي استخدمتْ في بعض العروض الأخرى، ونجح كذلك في جعل المتلقي يركز معه في تفاصيل العرض دون أن يتشتت انتباهه.

وفي المسامرة النقدية التي تلت العرض قُدمت آراء مهمة حول العرض، أضاءت على مناطق القوة والضعف فيه.