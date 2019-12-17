الاحتلال الإسرئيلي يعتقل 21 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 21 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 9 من محافظة طولكرم، من ضاحية شويكة وبلدة دير الغصون شمالا، وشابين من القدس في بلدة العيزرية جنوب شرق المدينة، ومواطنا في مدينة البيرة بمحافظة رام الله، و2 في نابلس، و7 في الخليل بعد مداهمة منازلهم.

جدير بالذكر، أن قوات الاحتلال اقتحمت قبل عدة أيام المنطقة الصناعية في مدينة البيرة، وتمركزت في محيط دائرة السير، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة في عدد من المحال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال هدمت مغارة تعود ملكيتها لمواطن من مدينة الخليل، وجرفت أرضية موقف لصيانة السيارات، وحطمت مركبات كانت متوقفة بالمكان.