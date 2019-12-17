برشلونة و #ريال_مدريد في فندق واحد

صحيفة الخليج الإلكترونية

بات من المحتمل أن يجمع أحد الفنادق القريبة من ملعب الكامب نو، فريقا برشلونة وريال مدريد قبيل مواجهتهما في كلاسيكو الأرض يوم الأربعاء المقبل، وذلك للحفاظ على سلامة الفريقين إزاء المطالبات الواسعة من منصة (Tsunami Democratic) للاحتجاج في محيط الملعب بالتزامن مع موعد اللقاء.

وفي تصريحات مختلفة من داخل نادي برشلونة، سيغير الفريق الكاتالوني تقاليده المعتادة قبل المباريات، وسيستدعي لاعبيه للإقامة ظهر الأربعاء في أحد الفنادق التي تبعد نحو 600متر عن ملعب الكامب نو.

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وقبل هذا، سيتناول اللاعبون وجبة الغذاء داخل نفس الفندق، ثم سيخلدون قليلاً للراحة قبل أن يتوجهوا للملعب في حراسة شرطة كتالونيا، المعروفة باسم لوس موسوس ديسكوادرا.

ورغم انتشار هذه المعلومات، إلا أن مسؤولي “البلاوغرانا” آثروا التكتم على أي معلومة للحفاظ على سلامة وأمان اللاعبين، ولم يخرج أي تأكيد بمسار الفريق في هذا اليوم “لأسباب احترازية”.

على الجانب الآخر، سيقيم الفريق “الملكي” في نفس الفندق، وسيتبع نفس الإجراءات “الاحترازية”.