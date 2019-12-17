شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع بالرياض.. 13 إصابة إثر انقلاب حافلة واصطدامها بعمود إنارة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت محافظة مرات في منطقة الرياض مساء أمس، حادث انقلاب حافلة ركاب بعد انحرافها عن الطريق العام، واصطدامها بالرصيف وعمود إنارة، ما أسفر عن إصابة ١٣ من ركابها.
وعلى الفور باشرت الطواقم الطبية والإسعافية في مستشفى مرات الحادث وتم تحويل خمس حالات، إصاباتها خطرة، إلى مستشفى شقراء العام بسبب النقص الحاد في الكوادر الفنية والإمكانات الطبية في مستشفى مرات.
كما تم نقل إحدى الحالات المصابة إلى أحد المستشفيات المتخصصة بمدينة الرياض، ولا تزال بقية الحالات المحولة لمستشفى شقراء تتلقى العلاج في المستشفى.
ودعا مدير مرور مرات، المقدم أحمد الدعيج، سالكي الطرق كافة، وخصوصًا قائدي الحافلات، إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة، وترك التهور والقيادة بسرعات عالية، ولاسيما مع نزول الأمطار، بما يحقق السلامة للجميع.
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