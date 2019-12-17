شكرا لقرائتكم خبر عن برق ورعد وأمطار غزيرة على عدة أحياء بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تشهد مدينةالرياض، في هذه الأثناء، هطول أمطار متفرقة، ما بين متوسطة إلى غزيرة، على عدد من أحيائها.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة، بمشيئة الله.