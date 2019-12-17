شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من «ولي العهد» للمواطنين.. توجيه بشأن الخدمات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، أمس الاثنين، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجّه بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار القصبي، خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”، إلى أن تأسيس نظام التجارة الإلكترونية يهدف إلى حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.
وتابع وزير التجارة أن 85% من خدمات الوزارة تُقدم إلكترونياً، مشيراً إلى أن التوجه أن تكون جميع الخدمات المقدمة إلكترونية.
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