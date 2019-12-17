شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من «ولي العهد» للمواطنين.. توجيه بشأن الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، أمس الاثنين، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجّه بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأشار القصبي، خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”، إلى أن تأسيس نظام التجارة الإلكترونية يهدف إلى حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.

وتابع وزير التجارة أن 85% من خدمات الوزارة تُقدم إلكترونياً، مشيراً إلى أن التوجه أن تكون جميع الخدمات المقدمة إلكترونية.