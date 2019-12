دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady تعرف على Netstor Thunderbolt 3 External M.2 SSD وحدة تخزين سريعة جدا

مع زيادة شعبية فيديو 4K و 6K ايضاً، ازداد الطلب لحلول التخزين التي تمتاز بالسرعة اكثر من أي وقت مضى، لذلك قامت شركة Netstor بالإعلان عن Thunderbolt 3 External M.2 SSD اخر منتجاتها التي تتمتع بالموثوقية والسرعة في نسخ وتخزين الملفات لجميع العاملين في المجالات الإبداعية في الاستوديو أو أثناء التنقل.

تم تصميم Netstor NA622TB3 كأول حاوية خارجية بتقنية Thunderbolt 3

مع محول PCI مدمج لأجهزة RAID مما يتيح لك استخدام ما يصل إلى أربعة وحدات

تخزين NVME SSD بمعدلات بيانات تصل إلى 2750 ميجابايت لكل ثانية بتكوينات

RAID متعددة.

يتميز Netstor NA622TB3 بوجود غطاء أنيق من الألومنيوم يحتوي على

أربعة محركات MM NVME بالإضافة إلى مزود طاقة مدمج ومروحة تبريد،

يمكنك التبديل بين ثلاث سرعات للمروحة حسب إعدادات الإنتاج وبيئة العمل

باستخدام المفتاح المخصص الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز.

يأتي تصميم Netstor NA622TB3 أيضًا مزودًا بمنفذين Thunderbolt 3

مما يسمح للمستخدمين بإعداد سلسلة Daisy Chain بأجهزة متعددة للحصول على

سعة تخزين أكبر. اقرأ ايضاً | LaCie تطلق مجموعة Rugged الجديدة من وحدات التخزين لصناع الافلام

يوفر كل منفذ من منافذ Thunderbolt 3 شحن بقوة 15 وات مما يتيح

لشبكة NA622TB3 تشغيل وشحن الكمبيوتر المحمول من خلال كيبل ثندربولت.

توجد معلمات LED متعددة في مقدمة الجهاز لكل M.2 NVMe SSD

مثبتة في الداخل، بحيث يمكن للمستخدمين متابعة حالة وحدات التخزين بسهولة.

تم تصميم NA622TB3 مع الاخذ بعين الاعتبار دمجه مع مفتاح PCIe Gen3

عالي الأداء مما يسمح لكل فتحة M.2 SSD داخل وحدة تخزين NVMe الحصول

على أفضل أداء. * يمكن اعداد Netstor NA622TB في التكوينات التالية:

– JBOD (مجرد مجموعة من الأقراص) يمكن اعداد كل قرص فردي NVMe SSD

كوحدة تخزين فردية.

– RAID 0 يمكن تهيئة كل قرص مزدوج NVMe SSD كوحدة تخزين

جماعية مثل RAID 0/1 بواسطة O.S.

– RAID 1 يمكن تكوين أربعة محركات أقراص SSM من NVMe

كوحدة تخزين مجموعة مثل RAID 0 بواسطة O.S.

يتوافق جهاز Netstor NA622TB3 مع كل من أجهزة ويندوز وماك OS،

لمزيد من المعلومات والمواصفات الفنية توجه إلى الموقع الرسمي للشركة.

