هذا الموضوع جوجل توقف دفع تحديث Chrome 79 بعد رصد مشكلة لدى بعض المستخدمين ظهر على التقنية بلا حدود.
أعلنت شركة جوجل عن إيقاف دفع تحديث Chrome 79 لمستخدمي الأندوريد بشكل مؤقت، بعد رصد مشكلة عند تثبيت الإصدار الجديد تؤدي إلى حذف بيانات التطبيقات.
كانت شركة جوجل قد أطلقت تحديث Chrome 79 للمستخدمين مع تحديثات الحماية التي تمنع تعقب وإستهداف المستخدمين، إلا أن مشكلة رصدت مؤخراً أدت إلى إيقاف التحديث بشكل مؤقت.
ولقد رصد الخلل في هذا التحديث من قبل بعض المستخدمين، حيث أدى تثبيت الإصدار الجديد لحذف بيانات التطبيقات في الهاتف، نظراً لإرتكاز بعض تطبيقات الأندوريد على صفحات الإنترنت، فعلى سبيل المثال يستخدم تطبيق Twitter Lite صفحات Android WebView لعرض الصفحات الخاصة بالتطبيق على الهاتف.
وقد سجل المستخدمين شكاوى من ظهور هذه المشكلة على Chromium bug tracker، حيث أشار بعض المستخدمين إلى حذف بيانات تعود لسنوات عند تثبيت Chrome 79.
ولقد توقف مطوري Chromium عن دفع التحديث الذي تأثر به بالفعل نسبة 50% من مستخدمي التطبيق، كما تعمل شركة جوجل في الوقت الحالي على معالجة فقد البيانات في التطبيقات، مع دعم المستخدمين بالحماية حتى معالجة هذا الخلل بشكل كامل.
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هذا الموضوع جوجل توقف دفع تحديث Chrome 79 بعد رصد مشكلة لدى بعض المستخدمين ظهر على التقنية بلا حدود.
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