دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إنتل تستحوذ على Habana Labs في صفقة بقيمة 2 مليار دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

إستحوذت شركة إنتل على Habana Labs بهدف تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي، حيث أشارت عملاق تصنيع الرقاقات إلى أن الصفقة إنتهت بقيمة 2 مليار دولار.

تسعى شركة إنتل لتطوير تقنية الذكاء الإصطناعي بكفاءة أعلى في مراكز البيانات، وهو السبب الرئيسي لإنهاء صفقة الإستحواذ الجديدة على Habana Labs.

ولقد عرفت Habana Labs بتطوير برامج التعلم السريع، حيث يمكن لمعالج التدريب Gaudi AI أن يعمل على إنتاج آداء 4 مرات أكثر في بنية أنظمة وحدات معالجة الرسوميات، من جانب أخر يمكن لصفقة الإستحواذ أن تدعم إنتل في تسريع عملية تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي في التطبيقات، لتدعم التعرف على الكلام والصور بكفاءة أعلى.

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كما أشارت شركة إنتل إلى أن تسريع عملية تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي سيساهم في المجال الطبي بشكل كبير، فعلى سبيل المثال يمكن أن تدعم تقنية الذكاء الإصطناعي لاحقاً إدراك تعبيرات الوجه في المقعد المتحرك للمرضى المصابين بالشلل، أو تعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي في السيارات ذاتية القيادة.

المصدر

هذا الموضوع إنتل تستحوذ على Habana Labs في صفقة بقيمة 2 مليار دولار ظهر على التقنية بلا حدود.