دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تفاصيل مواصفات هاتفي vivo X30 وX30 Pro قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

تنطلق الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف X من شركة vivo خلال الفترة القادمة بتركيز خاص على تقنية ومواصفات الكاميرة، حيث تضم هواتف vivo X30 كاميرة portrait تدعم 50مم، كما يأتي إصدار Pro بكاميرة telephoto لتكبير بصري حتى 5 مرات.

تأتي سلسلة هواتف vivo X30 قريباً برقاقة سامسونج مع مودم 5G مدمجة، والتي تستخدم للمرة الأولى من Vivo، أيضاً قد لا يختلف تصميم كلاً من هاتفي vivo X30 وvivo X30 Pro، إلا أن هاتف X30 Pro يضم مستشعر periscope لتكبير بصري حتى 5 مرات.

كما تدعم كاميرة periscope إنتاج صور بدقة 12 ميجا بيكسل ببعد بؤري 135مم، بينما يدعم التكبير الرقمي حتى 60 مرة، أيضاً يضم الهاتف نمط خاص لصور القمر.

هاتف vivo X30 يأتي أيضاً بميزة تصوير 50مم portrait، مع مستشعر 32 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0، مع ميزة التركيز التلقائي، ودعم ميزة صور bokeh، ومن المقرر أن تكون كاميرة 50مم portrait ميزة التكبير الوحيدة المتاحة في vivo X30، إلا أنها تقدم آداء أفضل من التكبير البصري حتى مرتين والرقمي حتى 20 مرة.

أيضاً من المقرر أن يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع عدسات ببعد بؤري 26.4مم، وفتحة عدسات f/1.8، كما تدعم الكاميرة نمط Super Night للتصوير الليلي، لضغط من 12 إلى 16 إطار لخفض التشويش في الصور، كما يدعم الهاتف “Hyper HDR” الذي يدعم التصوير بكفاءة مع الإضاءة الساطعه في الليل، أو ضوء الشمس.

Advertisements

يأتي المستشعر الثاني في كاميرة هاتف vivo X30 بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 108 درجة وبعد بؤري 16مم لدعم إنتاج صور بدقة 8 ميجا بيكسل، من جانب أخر يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة.

ومن المقرر أن ينطلق هاتفي vivo X30 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش، مع شاشة XDR، وتدعم الشاشة سطوع 800 nits، والتي تصل في أعلى سطوع إلى 1200 nits، مع دقة عرض 1080 بيكسل في 2400 بيكسل.

كما يضم هاتفي vivo X30 وvivo X30 Pro رقاقة معالج Exynos 980 المميزة باثنان من أنوية Cortex-A77 بآداء أفضل بنسبة 20%، مع 6 من أنوية A55، كما يضم الهاتفين كرت شاشة Mali-G76 MP5، مع نظام تبريد في أنابيب، وتأتي رقاقة المعالج مع شريحة مودم 5G مدمجة، التي تصل إلى سرعة تحميل 3.55 جيجا بايت في الثاتية، كما تدعم Multi-Turbo 2.5 التي تعمل على دعم الإنتقال من شبكات 5G إلى 4G عند الإتصال الضعيف بشبكات Wi-Fi.

أيضاً يدعم هاتفي vivo X30 وvivo X30 Pro بطارية بقدرة 4350 mAh، مع شاحن Flash بقدرة 33W، كما تدعم الهواتف الشحن عبر منفذ USB C، ويأتي الهاتفين بمدخل 3.5 مم للسماعات.

المصدر

هذا الموضوع تفاصيل مواصفات هاتفي vivo X30 وX30 Pro قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.