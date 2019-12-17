دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كمبيوتر آبل يثير ضجة بسبب شكله الشبيه بالمبشرة وسعره المبالغ فيه

أثار كمبيوتر آبل المكتبي الجديد ماك برو الجدل مؤخراً، ليس فقط بسبب سعره الضخم الذي يراه الكثيرون مبالغاً فيه بشدة، ولكن أيضاً بسبب طريقة تصميمه التي دفعت البعض للسخرية منها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن سعر كمبيوتر ماك برو الجديد يبدأ من 6 آلاف دولار، غير أنه قد يصل إلى 50 ألف دولار، إذا ما أضيفت له جميع المزايا التي توفرها آبل، ومن ضمنها عجلات صغيرة يتم تركيبها على جهاز المعالجة المركزية، ويبلغ سعرها 400 دولار، وكذلك حامل شاشة لتركيب الشاشة بطريقة مبتكرة، والذي يصل سعره إلى 1000 دولار.

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ولم يكتف مستخدمو السوشيال ميديا بالحديث عن سعر الكمبيوتر الضخم، بل قاموا أيضاً بالسخرية من شكله، خاصة وأنه متشابه مع المبشرة.

حيث استخدمت آبل غطاء يحمل العديد من الثقوب في الجانب الخلفي للشاشة، ليبدو وكأنه مبشرة، إلا أن هدف هذا الغطاء هو توفير نظام تهوية للكمبيوتر خلال عمله.

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ويأتي ماك برو في فئته الأساسية البالغ سعرها 6 آلاف دولار، بدون أي إضافات جانبية، حيث يضم معالج كور 8، ومساحة تخزين تبلغ 265 جيجابايت، ومساحة ذاكرة تصل إلى 32 جيجابايت.

أما النسخة الخارقة من كمبيوتر آبل الجديد والبالغ سعرها حوالي 52 ألف دولار، فهي تحتوي على معالج 28 كور، ومساحة تخزين 4 تيرابايت، ومساحة ذاكرة 1.5 تيرابايت.المزيد:

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