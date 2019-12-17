دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية ليلة دامية في بيروت.. إصابة العشرات من المحتجين والجيش يغلق الطرق

أطلقت قوات الأمن اللبنانية، ‏قنابل الغاز على محتجين بالعاصمة بيروت، في ظل احتجاجات مستمرة في الشارع لليوم الـ60 على التوالي، رفضًا لتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، فيما ذكرت تقارير أنه ستتم تسمية سعد الحريري- اليوم الإثنين- رئيسًا للوزراء.‎

وغطَّى دخان الغاز المسيل للدموع، وسط بيروت- مساء أمس الأحد- وفقًا للوكلة الوطنية للإعلام، في الوقت الذي طاردت فيه قوات الأمن محتجين قرب مبنى البرلمان اللبناني، في ثاني يوم من الاشتباكات بالشوارع، والتي أدت إلى سقوط عشرات الجرحى.

من جانبها، أطلقت شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن، التي انتشرت بأعداد كبيرة، مدافع المياه على مئات المتظاهرين، بينما ذكر الدفاع المدني اللبناني، أنه عالج 46 شخصًا من إصابات، ونقل 14 آخرين إلى مستشفيات، كما قام جنود الجيش بإغلاق بعض الطرق، وفقًا لوكالة «رويترز».

من جهة أخرى، تدور خلافات بين الأحزاب الرئيسية اللبنانية؛ بشأن تشكيل حكومة جديدة، وذكرت تقارير صحفية أنه من المتوقع تسمية سعد الحريري رئيسًا للوزراء اليوم الإثنين.