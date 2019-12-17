تشهد مناطق وسط العاصمة اللبنانية بيروت هدوءًا حذرًا صباح اليوم الإثنين بعد اشتباكات شهدتها الليلة الماضية.
يأتي الهدوء وسط انتشار كثيف لعناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وكانت مواجهات عنيفة وقعت الليلة الماضية بين متظاهرين وقوى أمنية، إلا أن قوى الجيش تمكنت من احتوائها.
وأكدت قوى الأمن أنها لم تكن من بدأ المواجهات، وإنما ردت باستخدام القنابل المسيلة للدموع لإبعاد المعتدين بعد تعرض قواتها لاعتداءات بالحجارة والمفرقعات من قبل مندسين. وأسفرت المواجهات عن إصابة العشرات.
وتنطلق في لبنان اليوم الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة اللبنانية القادمة.
وتشير التقارير إلى أن تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أصبحت محسومة، إن لم تحدث مفاجآت.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ليلة دامية.. هدوء حذر في لبنان وسط ترقب لانطلاق الاستشارات النيابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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