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اتساع رقعة الاختطاف والاغتيالات ضد ناشطي المظاهرات العراقية

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية اتساع رقعة الاختطاف والاغتيالات ضد ناشطي المظاهرات العراقية

أفاد شهود عيان اليوم الإثنين أن مسلحين مجهولين اختطفوا الناشط المدني غيث الفتلاوي أثناء عودته من ساحة التحرير ببغداد واقتادوه إلى جهة مجهولة في محافظة كربلاء (118 كم جنوبي بغداد).

وذكر الشهود، أن «الناشط غيث الفتلاوي وهو من أهالي قضاء الهندية في كربلاء اختطف من قبل مسلحين مجهولين أثناء عودته من ساحة التحرير ببغداد إلى منزله في كربلاء ولا يزال مصيره مجهولًا».

وفي محافظة النجف (180كم جنوبي بغداد)، تعرض الناشط المدني ضاري ناصر حسين إلى محاولة اغتيال عندما حاول مسلحون دهسه بسيارة بعد عودته إلى منزله من ساحة التظاهر والاعتصام بالمحافظة وتعرض إلى إصابات خطيرة تم نقله على إثرها إلى مستشفى الصدر لتلقي العلاج.

وتشهد ساحات التظاهر في بغداد و9 محافظات عراقية عمليات اغتيال وخطف تطال الناشطين والإعلاميين المشاركين في المظاهرات الاحتجاجية وبشكل شبه يومي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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