الإمارات تدعم السودان بمساعدات تعليمية









اسماء السيد - أبوظبي: قدمت الإمارات مساعدات تعليمية إلى السوادن سيستفيد منها 400 ألف طالب في مدارس مختلفة، بحسب بيان رسمي.

وبحسب البيان فإن صندوق أبو ظبي للتنمية يمول هذه المساعدات التي بلغت قيمتها نحو 55 مليون درهم، وتتضمن توفير مقاعد دراسية.

وتم تسليم الشحنة الأولى من هذه المساعدات التي تغطي حاجات 10 آلاف طالب. بينما سيتم تسليم باقي الشحنات اوائل العام 2020.