مباحثات إماراتية أسترالية في دبي

اسماء السيد - دبي: اجتمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات مع حاكم عام استراليا ديفيد هيرلي.
وقال بيان رسمي إن المحادثات تناولت "اكسبو 2020 في دبي". واطلع حاكم عام استراليا الشيخ محمد على مجسم جناح بلاده في المعرض.
وتعول دبي على اكسبو الذي تستضيفه بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021 لتنشيط قطاعيها التجاري والسياحي.
وأكّدت أكثر من 190 دولة مشاركتها في المعرض العالمي.
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