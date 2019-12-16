شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: وقف تهديد الحوثى للملاحة هو مصلحة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أن مصلحة المجتمع الدولي تكون في دعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية للقضاء على التهديد الحوثي بإيعاز من داعميه في طهران للملاحة الدولية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين سفير كوريا لدى اليمن باك وونج تشول في العاصمة المؤقتة عدن.

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وقال عبدالملك إن ميليشيات الحوثي الانقلابية مستمرة في رفض كل فرص السلام، بما في ذلك اتفاق استوكهولم الذي مر عام على توقيعه من دون التزامها بتنفيذ أي من بنوده، فضلا عن مواصلة تهديدها للملاحة الدولية وآخرها اختطاف سفينتين كوريتين في مياه البحر الأحمر.

وجدد التأكيد على عدم جدية ميليشيات الحوثي في الوصول إلى حل سياسي، قائلا "أنها تراوغ كعادتها وتتنصل من كل الاتفاقات وآخرها اتفاق استوكهولم الذي راعته الأمم المتحدة"، مستعرضا الجهود الحكومية لتطبيع الأوضاع وتنفيذ ما يخصها من بنود اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي، والإجراءات التي اتخذتها منذ عودتها لتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه وتحسين النظافة وصرف المرتبات وغيرها.