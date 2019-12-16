مستوطنون يعتدون على منزل فلسطيني شمالي الضفة

أيسر العيس/الخليج 365

اعتدى مستوطنون يهود، مساء الإثنين، بالرصاص والحجارة، على منزل فلسطيني، شمالي الضفة الغربية المحتلة، دون وقوع إصابات.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن عددا من المستوطنين هاجموا منزل فلسطيني يدعى "علي السدة" في قرية جيت بقلقيلية، وقذفوا نوافذه وأبوابه بالحجارة، كما تعمدوا إطلاق النار نحوه، فيما لم يُبلغ عن وقوع إصابات.

وذكروا بأن حالة رعب سادت داخل المنزل، لا سيما مع وجود أطفال.

وعادةً ما تتعرض البلدات والسكان الفلسطينيون، لاعتداءات متكررة من قبل مستوطنين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.