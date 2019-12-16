أمير قطر يبحث مع ترامب المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير قطر الشيخ تميم بالرئيس الأمريكي، بحسب وكالة الأنباء القطرية(قنا).

وذكرت الوكالة أنه "تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية المتينة بين البلدين وأهمية تعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية."ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" العسكرية الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غربي الدوحة.

وتستخدم واشنطن تلك القاعدة، التي تمثل أكبر تواجد عسكري لها بالشرق الأوسط، في حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا والعراق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.