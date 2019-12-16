حماس: إسرائيل تتحمل تداعيات إجراءاتها بحق المعتقلين الفلسطينيين

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أدانت حركة حماس الفلسطينية، الإثنين، مواصلة إسرائيل إجراءاتها "التعسفية والقمعية" بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان وصل الخليج 365 إن الحركة تحمّل الاحتلال الإسرائيلي كل ما يترتب على هذه الحماقات من نتائج وتداعيات وإجراءات تعسفية و قمعية ضد الأسرى.

وأضاف أن قضية الأسرى بالنسبة للمقاومة ولشعبنا مقدسة، والمساس بهم خط أحمر، والدفاع عنهم والوقوف إلى جانبهم في معاركهم كافة مع سلطات الاحتلال واجب وطني على الجميع.

وطالب برهوم كل مكونات الشعب الفلسطيني بالبقاء على العهد مع الأسرى، و"جعل حقوقهم وحريتهم وإنهاء معاناتهم معركتنا جميعا نخوضها بكل قوة في مواجهة سياسات وحماقات العدو بحقهم".

كما طالب برهوم المؤسسات الحقوقية والإنسانية "بمغادرة مربع المراقبة الصامتة والفعل الضعيف، والتدخل القوي والفاعل لإنهاء معاناة الأسرى، ووقف كل إجراءات الاحتلال وانتهاكاته بحقهم".

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وفي وقت سابق الإثنين، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان إن إدارة سجون الاحتلال نقلت جميع الأسرى القابعين في قسم رقم 10 بسجن إيشل إلى قسمي رقم 1 و4 في سجن نفحة جنوبي إسرائيل بشكل مفاجئ وبدون أسباب".

وأوضحت الهيئة أن إدارة السجون منعت الأسرى من أخذ احتياجاتهم ومقتنياتهم الشخصية.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى 5 آلاف معتقل.

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