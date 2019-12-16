في أول زيارة للمنامة.. خان يبحث جلب استثمارات بحرينية والتعاون الاستخباراتي

المنامة/ الخليج 365

بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الإثنين، في أول زيارة إلى المنامة، جلب استثمارات بحرينية لبلاده، والتعاون الاستخباراتي بين البلدين.

جاء ذلك وفق بيان ختامي، نقلته وكالة الأنباء البحريني الرسمية، في ختام زيارة خان للمنامة، التي انطلقت الإثنين، واستمرت يومًا واحدًا.

وأشار البيان إلى أن خان أجرى مباحثات مع ملك البحرين حمد بن عيسى، وولي العهد سلمان بن حمد، تطرقت لقضايا إقليمية وثنائية ذات اهتمام مشترك، دون تفاصيل.

واتفق الجانبان على "تهيئة بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين من كلا البلدين، واتخاذ الخطوات اللازمة لدفع التجارة الثنائية".

ودعا الجانب الباكستاني، المستثمرين البحرينيين إلى "استغلال البيئة الايجابية للاستثمار في باكستان، وبحث إمكانية الاستثمار في المجالات التي تتمتع بعوائد كبيرة، بما في ذلك البنية التحتية".

وأعرب خان عن "أمله في مواصلة البحرين توظيف المزيد من الباكستانيين في مختلف قطاعات الاقتصاد".

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وخلال الزيارة وقع الجانبان على مذكرات تفاهم في مجالات التعليم والبحث العلمي وشؤون الشباب والرياضة.

بدورها، أكدت البحرين "التزامهما بإعداد خطة عمل مشتركة وحوار استراتيجي لإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين باكستان ودول مجلس التعاون الخليجي".

وفي المجال العسكري قرر الجانبان "زيادة تبادل المعلومات والاستخبارات والتقييمات (..) وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني".

وزيارة خان للبحرين، تعد الأولى له منذ توليه منصبه في أغسطس/ آب 2018، وفق وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وزار خان دولًا خليجية مؤخرًا أكثر من مرة في إطار سعيه لتجاوز الأزمة الاقتصادية ببلاده، حيث سبق أن أجرى أربع زيارات للسعودية العام الجاري كان آخرها السبت.

والعام الماضي أعلنت إسلام أباد أن السعودية ستدعم الاقتصاد الباكستاني بوديعة قيمتها 3 مليارات دولار لمدة عام.

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