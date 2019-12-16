ورش لتعليم الخط العربي بمعرض الكتاب

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الخليج - سلمى الشهراني
يشارك جاليري “عزف الحروف” لفنون الخط العربي، في معرض جدة الدولي للكتاب الخامس، ممثلاً في الخطاط القدير إبراهيم العرافي، والخطاط التشكيلي سعود خان ضمن “مبادرتنا”.
حيث يتم تعليم الخط العربي خلال أيام المعرض، وكذلك يتم تقديم ورش للخط العربي بمشاركة عددٍ من الخطاطين الكرام، ومنهم عبدالمجيد الأهدل، وسراج علاف، وأحمد الزهراني، وبالتعاون مع الفنانة التشكيلية مها منديل، وهاني باصفار. والورش مفتوحة للجميع في عمل الجداريات بالخط التشكيلي، وكذلك كتابة أسماء الزوَّار.
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