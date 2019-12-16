أبها يواصل استعداداته لمواجهة #الشباب

الخليج - سلمى الشهراني

أجرى الفريق الأول لكرة القدم تمرينه عصر اليوم على ملعب نادي المصيف بالمسقي استعدادًا لمواجهة نادي الشباب ضمن الجولة 12 من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين ‬.

حيث ركز المدير الفني للفريق عبدالرزاق الشابي على الجانب التكتيكي مع لاعبي خط الدفاع ، فيما أجرى لاعبي خط الهجوم تمارين على بناء الهجمات ومواجهة المرمى.

بعد ذلك طبق الشابي مناورة على كامل الملعب طبق خلالها الأسلوب الفني الذي سيتبعه في مواجهة نادي الشباب وشهدت المناورة عدة توقفات لتصحيح الاخطاء ولإعطاء بعض التوجيهات.

من جانبه ، واصل اللاعب خالد الزيلعي غيابه عن التدريبات بسبب ظروفه العائليه ، بينما يواصل اللاعبان سميحان النابت وعمار النجار برنامجهم العلاجي برفقة الجهاز الطبي بعد شعورهم ببعض الآلام بعد مباراة الحزم الماضية .