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صحيفة الخليج الالكترونية
أعرب كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم اعتقاده بأن معرفة البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفلامنغو البرازيلي بفريق الهلال حيث كان مدرباً للفريق قبل عام واحد لن تؤثر على مباراة الفريقين سوياً في كأس العالم للأندية.
وعن تصريحات “جيسوس” قبل الحضور للبطولة بأنه ساهم في بناء هذا الفريق، أضاف “إدواردو”: كما قلت لن يكون لهذا أي تأثير على المباراة، وكل الاحتمالات متاحة في المباراة. نلعب الآن بشكل مختلف عما كنا نلعب تحت قيادة “جيسوس”. لدينا طموحاتنا.
كانت هذه تفاصيل خبر “إدواردو”: لدينا طموح الفوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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