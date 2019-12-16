القبض على لص حطم زجاج مركبات لسرقة محتوياتها في حائل

صحيفة الخليج الالكترونية

قبضت الجهات الأمنية في حائل على لص أقدم على تحطيم زجاج عدد من المركبات بهدف سرقة ما بداخلها.

وكانت مقاطع فيديو متداولة قد أظهرت شكوى عدد من المتضررين من تعرض مركباتهم للسرقة بعد تحطيم زجاجها.