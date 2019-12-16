مدرب الشباب الجديد الإسباني لويس غارسيا يصل الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية وصل الإسباني لويس جارسيا مدرب الشباب الجديد إلى العاصمة الرياض اليوم الاثنين لتولي مهام إدارة الفريق خلفاً للأرجنتيني خورخي ألميرون.

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