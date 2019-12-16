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مياه الأمطار تغرق شوارع الكويت

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

شهدت العديد من المناطق بالكويت سقوط كثيف للأمطار، وذلك استمرارا لتقلبات الطقس التي تشهدها منطقة الخليج كلها مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالعديد من الشوارع.

ونتيجة لذلك، دعت الداخلية الكويتية قائدي السيارات ومستخدمي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر نظرًا لهطول أمطار رعدية متفرقة على مناطق متفرقة من البلاد.

وشددت وزارة الداخلية الكويتية على ضرورة التزام قائدي السيارات بقانون المرور وعدم التردد بطلب المساعدة من رجال الأمن المتواجدين على الطرق أو الاتصال على هاتف الطوارئ 112 لطلب أي مساعدة أمنية أو انسانية.

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، اليوم الاثنين، أن إجمالي البلاغات التي تعاملت معها فرق الإطفاء خلال فترة هطول الأمطار حتى هذه اللحظة بلغت 42 بلاغاً.

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