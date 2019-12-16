تأكد غياب 5 لاعبين عن ريال مدريد في الكلاسيكو

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت تقارير صحفية عن الغائبين عن ريال مدريد في الكلاسيكو يوم الأربعاء المقبل.

وقالت الصحف إنه تأكد غياب النجم البرازيلي مارسيلو عن المباراة، ليكون الظهير الأيسر للريال مدريد في المباراة بشكل شبه مؤكد هو الفرنسي فيرلاند ميندي الذي سيخوض مباراة الكلاسيكو الأولى مع الميرينجي.

كما تشهد المباراة غياب صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريجيز الذي فشل في استعادة لياقته البدنية كاملة، بعد أيام قليلة من عودته للتدريبات.

كما يعاني الجناح لوكاس فاسكيز وإيدين هازارد من إصابات ستمنعهم من المشاركة مع ريال مدريد في الكلاسيكو، فيما يغيب أيضا ماركو أسينسيو أيضا منذ بداية الموسم بسبب الإصابة في الرباط الصليبي للركبة.