تحذير عالي المستوى من «الأمن السيبراني» بشأن «أبل»

صحيفة الخليج الالكترونية أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الاثنين، تحذير أمني عالي المستوى من تحديثات أبل. وأشار المركز، في بيان عبر حسابه الرسمي في “ تويتر ” ، إلى أن التهديد يتمثل في أن الثغرات تسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة والكشف والإفصاح عن البيانات.

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