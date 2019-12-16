شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن تطبيقات «البلوتوير» وخطورتها على خصوصيتك؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

الهواتف الذكية الجديدة غالباً ما تشتمل على الكثير من التطبيقات المثبتة مسبقاً من طرف ثالث، وغالبا ما تكون هذه التطبيقات خاصة بشبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية أن هذه التطبيقات تعرف باسم “بلوتوير” “Bloatware”، مشيراً إلى أن بعض هذه التطبيقات لا يمكن إلغاء تثبيتها، أي لا يمكن إزالتها من الجهاز.

ومع ذلك، يمكن للمستخدم تعطيلها على الأقل من أجل إتاحة مساحة خالية في الذاكرة وتسريع وتيرة عمل الهاتف وإطالة فترة تشغيل البطارية من ناحية، وللحيلولة دون عمل هذه التطبيقات في الخلفية، ومن ثم زيادة الأمان من ناحية أخرى.