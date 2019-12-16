شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه عاجل لأهالي الرياض.. موجة غبار تحجب الرؤية الأفقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من التقلبات الجوية على منطقة الرياض، حيث تتمثل الحالة الجوية في نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة “الحريق – الدرعية – الدلم – الدوادمي – الرين – الزلفي – السليل – العاصمة الرياض – الغاط – القويعية – المجمعة – المزاحمية – ثادق – حريملاء – رماح – شقراء – عفيف”.

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وأوضحت الأرصاد أن الحالة الجوية مستمرة حاليا وتنتهي الساعة الثانية من صباح يوم غد الثلاثاء، بمشيئة الله.