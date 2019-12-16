شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على حجم سوق التجارة الإلكترونية في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهرت الأرقام التي أُعلن عنها في ملتقى التجارة الإلكترونية الذي أقيم بالدمام النمو وضخامة سوق المبيعات الإلكترونية في المملكة، حيث بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة الشرقية 2.601 مليون ريال، وحجم سوق منطقة القصيم 1.635 مليون ريال.

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أما حجم سوق التجارة الإلكترونية في الرياض فبلغ 5.925 مليون ريال، وفي تبوك 509 ملايين ريال، وفي المدينة المنورة 794 مليون ريال، وفي منطقة مكة المكرمة وجدة 5.927 مليون ريال، وفي منطقة نجران 214 مليون ريال، وفي عسير 719 مليون ريال، وفي جازان 1.039 مليون ريال .

وقال محافظ “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن ملتقى التجارة الإلكترونية جاء لدعم التحول للتجارة الرقمية الحديثة، لتُسهم في ازدهار اقتصاد المملكة، ودعم ما تتطلبه البيئة المحيطة بريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية، ودعم أصحاب المنشآت القائمة الذين يطمحون للنمو والتوسع، وأولئك الذين يعتزمون الدخول إلى عالم المشروعات في مجال التجارة الإلكترونية.

كما يستهدف الملتقى ربط رواد الأعمال والمهتمين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقدمي الخدمات المتعلقة بالتجارة الرقمية، ومساعدتهم في الدخول إلى عالم التجارة الرقمية وإنشاء المشروعات، وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة، بالإضافة إلى التعرف على مراحل استقطاب المستثمرين، وإجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين وتأثيرات التقنية على الاقتصاد، فضلاً عن تسليط الضوء على فرص التجارة الإلكترونية المتاحة في (رؤية المملكة 2030م).