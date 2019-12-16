شكرا لقرائتكم خبر عن حادث غريب.. سقوط مركبة تقودها امرأة داخل ملعب في الباحة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت منطقة الباحة مساء اليوم الاثنين، حادث غريب من نوعه، حيث سقطت سيارة تقودها امرأة وبرفقتها امرأة أخرى، داخل ملعب لكرة القدم.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، إنه ورد بلاغ لمركز العمليات عن حـادث انقلاب من مرتفع على ملعب كرة قدم مساء اليوم الإثنين، وعليه تم توجيه فرقة إسعافية الموقع مخطط بني سار.
وأضاف الزهراني أنه عند وصول الفرقة للموقع اتضح وجود مصابتين في العقد الثالث من العمر وكانت إصاباتهما متوسطة الخطورة، وتم التدخل الإسعافي بالموقع، وتم إسعافهما إلى مستشفى الملك فهد بتواجد القيادة الميدانية بالموقع.
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