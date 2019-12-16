شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موعد تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع إلى مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع، المهندس ريان الحربي، موعد تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة.

وقال الحربي إنه سيتم تشغيل الرحلات إلى مكة بعد غدٍ الأربعاء، وذلك بعد إنجاز مشروع “تحويل المسار السككي البديل”، مشيرا إلى أن تشغيل قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة تم بعد استكمال كافة الموافقات المطلوبة، مؤكدا إتمام تجهيزاته الهندسية والفنية والتمديدات الكهربائية، وتطبيق المتخصصين في المشروع كافة الاختبارات اللازمة، والتحقق من كافة المعايير لضمان التشغيل الآمن.

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وتابع أن القطار سيعاود نشاطه لخدمة المسافرين والمعتمرين، بالاتجاهين، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحافظة جدة من خلال محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وأوضح الحربي أنه بإمكان المسافرين من اليوم حجز التذاكر للراغبين في السفر عبر مختلف المحطات المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني، مبيناً وجود خيارات متاحة لسداد قيمة التذكرة، إما عن طريق بطاقات الائتمان، أو بطاقة مدى البنكية، أو عبر خدمة “سداد”، وجميعها متاحة في الموقع.

ولفت إلى أن تسعيرة التذاكر تتباين بحسب وجهة واختيارات المسافرين عبر درجة الضيافة أو الأعمال، وستكون مواعيد الرحلات متنوعة من السابعة صباحًا وحتى الثامنة والنصف مساءً، لتلبية مختلف احتياجات المسافرين.