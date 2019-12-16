انت الان تتابع قطر تعلن موازنة بقيمة 58 مليار دولار للعام 2020 وتتوقع فائضا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية لمصرف قطر المركزي أعلنت قطر يوم الاثنين عن موازنة للعام 2020 تبلغ 210.5 مليار ريال قطري (57.83 مليار دولار) بزيادة 1.9 بالمئة في المصروفات مقارنة مع 2019. وقالت وزارة المالية في بيان إن الدولة الخليجية تتوقع فائضا قدره 500 مليون ريال العام المقبل مقارنة مع فائض 4.4 مليار ريال هذا العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطر تعلن موازنة بقيمة 58 مليار دولار للعام 2020 وتتوقع فائضا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.