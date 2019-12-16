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رئيس البرلمان الليبى يطالب المبعوث الدولى لدى ليبيا بإبعاد السراج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب عبدالحميد صافى، إن رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح استقبل بمقر إقامته بالقاهرة، غسان سلامة المبعوث الدولى لدى ليبيا، حيث أطلعه خلال هذا الاجتماع عن فقدان الاتفاق لاى قيمة قانونية باعتبار أن بنوده لم ينفذ منها أى شيئ واستمراره لهذا المدة الطويلة بالمخالفة للاتفاق السياسى إثر فى حياة الليبيين.

وأكد الصافى خلال تصريحات صحفية أن المستشار عقيلة صالح عبر عن دهشته بتمسك المجتمع الدولى بمحافظ مصرف ليبيا المركزى رغم كونه قد تم عزله قبل إبرام الاتفاق السياسى، كما تساءل عن موقف الأمم المتحدة من تهديدات الرئيس التركى بالتدخل العسكر فى ليبيا.

ولفت صافى المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى، بأن صالح طالب البعثة الأممية باتخاذ إجراءات سريعة لابعاد فايز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزى ووضع آلية لتوزيع الثروة بين الليبيين بالتساوى، والاستماع لهم واحترام إرادتهم فى برلين وغيرها.

وأكد الصافى أن غسان سلامة اقترح على رئيس مجلس النواب الليبى فيما يتعلق بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وحكومة وطنية منفصلة تمثل الأقاليم الثلاث سيؤدى بالفعل إلى حدوث اتفاق بين الليبيين يضع له مؤتمر برلين مظلة دولية لرعايته ومراقبة تنفيذه ويأتى هذا طبقا للاعلان الدستورى.

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وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب الليبى أبلغ سلامة بأن لايكون هناك فى مؤتمر برلين فى اختيار من يحكم ليبيا تجنبا لما حصل فى الصخيرات واحترام إرادة الشعب الليبى.

 

 

 

 

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