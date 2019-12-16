شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن بالقاهرة: منتدى الشباب منصة إبداعية تحمل رسائل سامية للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأشار السفير على هامش مشاركته فى أعمال المنتدى إلى الاهتمام الذى يولية الرئيس هادي لدعم توجهات هذا المنتدى لمافيه من رسائل سامية تقوم بها قيادة مصر الحكيمه، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى يقود الشقيقة الكبرى للعالم العربى مصر .

وأشار فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إلى نجاح المنتدى فى إيصال رسالة مصر الحضارية والإنسانية إلى كل أمم وشعوب العالم على مدى الثلاث نسخ من المنتدى، الذى يؤكد على مد جسور التواصل بين الحضارات ورفع قيم الإنسانية بين الشعوب ومصر تؤكد بذلك فى عراقة الإسلام وحضاراته المتعاقبه، مما يؤكد حكمة قيادة مصر اليوم بالقضايا الأوسع على مستوى الحضارات والإنسانية لتستمد منها التعايش بين الشعوب.

أضاف مارم أن المنتدى يشجع شباب العالم على رفع قيم الإنسانية والاتحاد والتواصل وجميع هذه الرسائل ترسخ قيم الاستقرار والأمن والتنمية فى مصر، والمنطقة بأكملها وهى رسالة نحن فى أمس الحاجة إليها بالوقت الراهن.

وأكد مارم أن مصر تسجل موقفا أصيلا يضاف لامتداد عراقة شعبها و حكمة قيادتها المتتالية، ويبعث على فخر واعتزاز كل عربى.

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وتعتبر القضايا الحالية موضوع النقاش فى المنتدى للعام 2019، من أهم القضايا الحساسة والخطيرة التي بحثها المنتدى، ماهيتها وكيفية التعامل معها وفِي مقدمة هذه القضايا حل الصراعات والنزاعات المسلحه من خلال الحوار والتسويات السلميه ومناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية، هذا بالإضافة إلى التاكيد على ضرورة الدفع بعجلة التنمية بآليات متطورة وانجاز الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفقر ومواجهة البطالة والثورة الصناعية وتحديات وسائل التواصل الاجتماعي والطاقه وتحديات الامن والسلم الدوليين وغير ذلك .

وأضاف سفير اليمن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل قصارى الجهود لكي يكون منتدى شباب العالم منصة إعلامية ابداعية عالية المستوى لمناقشة مختلف القضايا والمشكلات والعمل على بلورة حلول عملية ناجعة لها. وقد دلل لشعب مصر والعالم قدرة الإنسان نحو التفوق من خلال حالات تحدت الإعاقة الجسدية وآخرى ظروف الأزمات والفقر والصراعات، وحققو النجاحات فى بلدانهم و العالم.

وتابع: "الفضل يعود فى المقام الأول إلى مصر ورئيسها لجعل هذا المنتدى رقما هاما على خريطة المنتديات الدولية حتى يتسنى لمختلف شباب العالم التواصل مع كبار المفكرين والمبدعين والاستفادة من أفكارهم ورؤاهم بغية تطوير وإنضاج تجاربهم وتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه التغيير وتحقيق التحولات المطلوبة والمتسارعة فى عالم اليوم بوتائر عالية".

وحول العلاقات بين مصر واليمن، قال مارم إن البلدين تجمعهما علاقات الأخوة والمحبة، مثمنا مواقف مصر العروبية إلى جانب الشعب اليمنى وشرعيته الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية، وكذلك بما يحظى به الاخوة المواطنون اليمنيون المتواجدون فى مصر من رعاية وعناية كريمة على المستويين الرسمى والشعبى.