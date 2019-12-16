شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وتونس تبحثان التعاون العسكرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بحث قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز مع رئيس أركان جيش الطيران التونسي أمير اللواء محمد الحجام، اليوم الاثنين، آخر المستجدات والتطورات في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين بحثا أيضًا -خلال اللقاء- التعاون الثنائي الجوي العسكري، والتمارين المشتركة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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