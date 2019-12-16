شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تعلن عن مقتل أحد مواطنيها بنيران هندية عبر الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل طالب باكستانى، اليوم، بنيران أطلقتها القوات الهندية على الجانب الباكستانى من الخط الفاصل بين شطرى إقليم كشمير.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أوضح المسؤول بالشرطة الباكستانية فى إقليم كشمير أصغر علي أن القوات الهندية أطلقت النار بدون مبرر على منطقة "وادى ليبا" القريبة من الخط الفاصل ما أدّى إلى مقتل طالب باكستانى، مشيرًا إلى أن القوات الهندية تواصل قصف المناطق الباكستانية بشكل متقطع منذ صباح اليوم.