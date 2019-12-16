شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة بالسودان: مفاوضات السلام تمضى بصورة مرضية نحو غاياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد اللواء الركن إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، حرص الحكومة على إقرار سلام شامل بالبلاد، مشيرًا إلى أن مفاوضات السلام -التي تجري بمدينة جوبا بين وفد الحكومة والحركات المسلحة- تمضي بصورة مرضية نحو غاياتها.

وشدد جابر -لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم الاثنين مع جاكلين أونيل المبعوثة الكندية لشئون المرأة والأمن والسلام- على التزام الحكومة السودانية بمشاركة المرأة وتمكينها في كل مستويات الحكم الانتقالي، حسب ما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية.

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وبشأن حقوق الإنسان، أكد عضو مجلس السيادة التزام الحكومة برعاية وصيانة حقوق الإنسان وترسيخ سيادة حكم القانون.

من جانبها، قالت السفيرة الكندية -في تصريحات صحفية- إن اللقاء استعرض الدور الذي يمكن أن تقوم به كندا في دعم قضايا المرحلة الانتقالية باعتبارها شريكا مهما للسودان، مشيرة إلى أن البعثة الكندية في الخرطوم ستواصل النقاش مع الجهات الحكومية حول الدور الكندي في دعم أولويات الحكومة الانتقالية.

وأضافت أونيل أن اللقاء بحث دور المرأة والشباب في تحقيق أهداف الفترة الانتقالية، خاصة في عملية بناء الاقتصاد السوداني، منوهة بأن وجهات النظر تطابقت في القضايا التي جرى نقاشها خلال الاجتماع.